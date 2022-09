Premier League 2022/2023, Maupay stende il West Ham: primo successo per l’Everton (Di domenica 18 settembre 2022) l’Everton stende 1-0 il West Ham nel posticipo dell’ottava giornata di Premier League 2022/2023 grazie alla rete realizzata da Neal Maupay. Partita molto equilibrata tra due squadra in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Anche i primi minuti della gara non risultano molto appassionanti, poiché le due compagini scelgono un approccio più conservativo e difensivo, senza rischiare molto. In apertura di ripresa, però, i padroni di casa trovano la rete del vantaggio grazie a Maupay, bravo a sfruttare l’assist di Iwobi. La formazione ospite prova a reagire, ma non riesce a rimettersi in carreggiata. l’Everton coglie la sua prima vittoria stagionale e sale a 7 punti in classifica, mentre il West ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022)1-0 ilHam nel posticipo dell’ottava giornata digrazie alla rete realizzata da Neal. Partita molto equilibrata tra due squadra in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Anche i primi minuti della gara non risultano molto appassionanti, poiché le due compagini scelgono un approccio più conservativo e difensivo, senza rischiare molto. In apertura di ripresa, però, i padroni di casa trovano la rete del vantaggio grazie a, bravo a sfruttare l’assist di Iwobi. La formazione ospite prova a reagire, ma non riesce a rimettersi in carreggiata.coglie la sua prima vittoria stagionale e sale a 7 punti in classifica, mentre il...

