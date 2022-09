Pagelle Monza-Juventus 1-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di domenica 18 settembre 2022) Le Pagelle di Monza-Juventus 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. All’U-Power Stadium clamorosa sconfitta per i bianconeri che cedono anche contro il fanalino di coda brianzolo, capace di trovare la prima vittoria della propria storia nel massimo campionato grazie a un gol di Gytkjaer. Di seguito ecco le Pagelle della sfida di oggi. Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 6 (10’st Caldirola 6), Pablo Mari 6.5, Izzo 7; Ciurria 7, Sensi 6 (9’st Barberis 6), Rovella 7, Carlos Augusto 6 (40’st Birindelli s.v.); Pessina 6.5; Caprari 6 (24’st Colpani 6), Mota Carvalho 6 (9’st Gytkjaer 7.5). In panchina: Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, F. Ranocchia, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la settima giornata di. All’U-Power Stadium clamorosa sconfitta per i bianconeri che cedono anche contro il fanalino di coda brianzolo, capace di trovare la prima vittoria della propria storia nel massimo campionato grazie a un gol di Gytkjaer. Di seguito ecco ledella sfida di oggi.(3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 6 (10’st Caldirola 6), Pablo Mari 6.5, Izzo 7; Ciurria 7, Sensi 6 (9’st Barberis 6), Rovella 7, Carlos Augusto 6 (40’st Birindelli s.v.); Pessina 6.5; Caprari 6 (24’st Colpani 6), Mota Carvalho 6 (9’st Gytkjaer 7.5). In panchina: Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, F. Ranocchia, ...

