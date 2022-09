(Di domenica 18 settembre 2022) Ildue deldella sinistra radicale francese la France Insoumise si è dimesso dall’incarico dopo essere stato accusato di aver aggredito la, dquale sta divorziando. “Mi dimetto da coordinatore di La France Insoumise (Lfi) per proteggere il movimento, i militanti e quanti contano su di me”, ha detto su Twitter Adrien Quatennens. Il deputato ha ammesso di aver dato “uno, aggiungendo di rimpiangere il gesto. Deputato dal 2017, il 32enne Quatennens è una delle figure di spicco di Lfi, tanto che il suo nome era citato come possibile successore del leader Jean Luc, ricorda oggi Le Monde. E’ stato il quotidiano satirico Le Canard Enchainé a rivelare martedì che ladel deputato ...

Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) ...Il gioco si basa sull' estrazione di 20 numeri vincenti , di cui due sono nominati numeri Oro. Si ... con un solo numero Oro, e fino a 40 volte, giocando il Doppio Oro . Per chi decide di pronosticare ... Numero due del partito di Melenchon si dimette per uno "schiaffo" alla moglie - Ildenaro.it Nella sua prima finale professionistica dopo due anni dominati dagli infortuni, Dominic Thiem cede nettamente ad Ugo Humbert, che fa suo il titolo nel Challenger di Rennes: settimana importante per en ...