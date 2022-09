Non ha ascoltato chi le consigliava di togliere chirurgicamente la voglia sotto l'occhio sinistro. Ha dato retta invece all'insegnante che la spronava a essere più sicura di sé (Di domenica 18 settembre 2022) Parla di sé senza nessuna remora, come se non fosse già un’attrice ormai affermata sia in Europa sia negli Stati Uniti, e se le chiediamo se le abbia mai dato problemi sul lavoro la vistosa voglia sotto l’occhio sinistro ci risponde: «Ho avuto momenti di difficoltà all’inizio della carriera, ma è una parte del mio viso, se la nascondessi, nasconderei la mia vera anima». Clare Dunne ritira l’European Shooting Stars Award duramte l’ultima Berlinale. Insomma, se è vero, come diceva il suo concittadino Oscar Wilde, che «la spontaneità è una posa difficilissima da tenere», per Clare Dunne, 33 anni, questa è solo una delle tante qualità. Due delle altre? È poliedrica e di talento: per Kin, serie tv su una famiglia di gangster a Dublino, ha recentemente vinto il premio di migliore attrice all’Ifta, gli ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 settembre 2022) Parla di sé senza nessuna remora, come se non fosse già un’attrice ormai affermata sia in Europa sia negli Stati Uniti, e se le chiediamo se le abbia maiproblemi sul lavoro la vistosal’ci risponde: «Ho avuto momenti di difficoltà all’inizio della carriera, ma è una parte del mio viso, se la nascondessi, nasconderei la mia vera anima». Clare Dunne ritira l’European Shooting Stars Award duramte l’ultima Berlinale. Insomma, se è vero, come diceva il suo concittadino Oscar Wilde, che «la spontaneità è una posa difficilissima da tenere», per Clare Dunne, 33 anni, questa è solo una delle tante qualità. Due delle altre? È poliedrica e di talento: per Kin, serie tv su una famiglia di gangster a Dublino, ha recentemente vinto il premio di migliore attrice all’Ifta, gli ...

borghi_claudio : Quando si tratta di economia la gente vive sulle nuvolette rosa. Ho appena ascoltato una conversazione assurda sui… - fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - LaVeritaWeb : Prima di intercettare Palamara & C. all’hotel Champagne un magistrato aveva avvisato il procuratore di Perugia di m… - IOdonna : Non ha ascoltato chi le consigliava di togliere chirurgicamente la voglia sotto l'occhio sinistro. Ha dato retta in… - samanthabaruche : @pratofiori @viviana_mazza Premettendo che non voto Meloni, ho ascoltato la signora in questione e non ha nessuna i… -