Monza, Palladino: «Festa nello spogliatoio, Galliani in lacrime» (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato dopo la prima vittoria del Monza in Serie A contro la Juventus. GIOIA – «Scusate il tono della voce, è stato tutto bellissimo. Una giornata meravigliosa, un sogno. nello spogliatoio c’è stata una Festa, sono tutto bagnato. Non me l’aspettavo. Sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con cuore, avevano voglia di rivalsa. Oltre all’aspetto tecnico c’è anche quello umano, si sono dimostrati grandi uomini ed è solo merito loro. Io ho solo lavorato cinque giorni, loro sono stati pazzeschi». BERLUSCONI E Galliani – «Ci ha chiamato Berlusconi e non ci credeva, ci ha fatto i complimenti. Galliani ha pianto, era molto emozionato. C’era tanto scetticismo ed è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del tecnico dei brianzoli Raffaele, tecnico del, ha parlato dopo la prima vittoria delin Serie A contro la Juventus. GIOIA – «Scusate il tono della voce, è stato tutto bellissimo. Una giornata meravigliosa, un sogno.c’è stata una, sono tutto bagnato. Non me l’aspettavo. Sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con cuore, avevano voglia di rivalsa. Oltre all’aspetto tecnico c’è anche quello umano, si sono dimostrati grandi uomini ed è solo merito loro. Io ho solo lavorato cinque giorni, loro sono stati pazzeschi». BERLUSCONI E– «Ci ha chiamato Berlusconi e non ci credeva, ci ha fatto i complimenti.ha pianto, era molto emozionato. C’era tanto scetticismo ed è ...

ACMonza : FORMAZIONE UFFICIALE ???? Ecco l'11 iniziale scelto da Mister Palladino per #MonzaJuventus ?? Segui il match su DA… - sportface2016 : #MonzaJuventus 1-0, Raffaele #Palladino: '#Galliani ha pianto e #Berlusconi si è emozionato, giornata incredibile' - Eurosport_IT : IMPRESA DEL MONZA: DISASTRO JUVE ?? I brianzoli centrano la prima vittoria in Serie A proprio con i bianconeri all'… - sportal_it : Monza, Palladino: 'Berlusconi incredulo, Galliani ha pianto' - MondoBN : POSTPARTITA, Palladino: “La squadra ha dato tutto in -