Matteo Salvini torna a Pontida e promette di cancellare il canone Rai (Di domenica 18 settembre 2022) Alle 10 di stamane è cominciata la 34esima edizione della più sentita liturgia leghista, l’appuntamento fisso a Pontida. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha lanciato la sfida elettorale, iniziando da subito a punzecchiare il segretario dem Enrico Letta, che nelle stesse ore, nella vicina Monza, ha provato a portare nella culla del nord i suoi uomini, chiamando a una sorta di anti-Pontida. “Se viene gli offriremo la salamella”, aveva ironizzato ieri sera Salvini. Fonti del partito hanno parlato di 100mila presenti, una cifra un po’ gonfiata, visto che gli spazi vuoti sul piazzale sono rimasti visibili e che, nel 2019, l’ultima Pontida vide circa 75mila presenze, su un pratone che oggi ha visto pure una maggiore delimitazione degli spazi disponibili per il pubblico. In vista delle ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Alle 10 di stamane è cominciata la 34esima edizione della più sentita liturgia leghista, l’appuntamento fisso a. Il leader del Carroccioha lanciato la sfida elettorale, iniziando da subito a punzecchiare il segretario dem Enrico Letta, che nelle stesse ore, nella vicina Monza, ha provato a portare nella culla del nord i suoi uomini, chiamando a una sorta di anti-. “Se viene gli offriremo la salamella”, aveva ironizzato ieri sera. Fonti del partito hanno parlato di 100mila presenti, una cifra un po’ gonfiata, visto che gli spazi vuoti sul piazzale sono rimasti visibili e che, nel 2019, l’ultimavide circa 75mila presenze, su un pratone che oggi ha visto pure una maggiore delimitazione degli spazi disponibili per il pubblico. In vista delle ...

