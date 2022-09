Matteo Salvini a Pontida: su questo prato c’è la voglia di libertà, lotta, lavoro, futuro (Di domenica 18 settembre 2022) Torna il raduno di Pontida con il leader Matteo Salvini gran “cerimoniere” dell’atteso appuntamento annuale dei leghisti. Bagno di folla con partecipanti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento ancora più importante perchè arriva alle porte delle elezioni politiche anticipate. “Siete spettacolari, questo è il sorriso del popolo della Lega. Scusate il ritardo ma ci sono ancora chilometri di coda di autobus e macchine che stanno arrivando. Però ora dobbiamo cominciare. Siccome mancavamo da tre anni, su questo prato c’è la voglia di libertà, lotta, lavoro, futuro”. Così il Capitano salutando i militanti del partito dal palco di Pontida dando inizio al raduno del partito. ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 settembre 2022) Torna il raduno dicon il leadergran “cerimoniere” dell’atteso appuntamento annuale dei leghisti. Bagno di folla con partecipanti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento ancora più importante perchè arriva alle porte delle elezioni politiche anticipate. “Siete spettacolari,è il sorriso del popolo della Lega. Scusate il ritardo ma ci sono ancora chilometri di coda di autobus e macchine che stanno arrivando. Però ora dobbiamo cominciare. Siccome mancavamo da tre anni, suc’è ladi”. Così il Capitano salutando i militanti del partito dal palco didando inizio al raduno del partito. ...

