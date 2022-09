“Mancano 70 miliardi di aiuti” Scostamento di bilancio inevitabile per salvare l' Italia

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 settembre 2022) Ammonta ad almeno 35di euro l'«eredità» che il nuovo governo si troverà in dote, in termini di importo da erogare entro fine anno almeno per dimezzare gli effetti della crisi energetica in corso. Altrimenti, il rischio che moltissime imprese e altrettante famiglie non siano nelle condizioni di pagare le bollette e, conseguentemente, di vedersi chiudere la fornitura, è molto elevato. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia. La cifra, informa una nota, è stata calcolata considerando che rispetto all'anno scorso, i rincari energetici del 2022 contano per 127,4di euro; a questo importo vanno sottratti i 58,8di sostegni fin qui erogati dal governo Draghi per contrastare il caro bollette. Importo, quest'ultimo, che include anche i 14circa che il Governo Draghi ha approvato venerdì scorso. ...