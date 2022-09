LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Fernandez tenta l’allungo, Arbolino presente nella Top5 (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -15 Acosta è sempre più vicino a Fernandez! Sono 9 i decimi tra i due battistrada con il campione del mondo della Moto3 che continua ad andare fortissimo. -16 Vietti sale in 11ma posizione e si mette all’inseguimento di Chantra, mentre attenzione ad Acosta che al momento sembra avere un ritmo migliore di Fernandez. -16 Altro passaggio per Fernandez, ma attenzione ad Acosta che recupera due decimi al connazionale. -17 Ogura minaccia il quarto posto di Arbolino, mentre Acosta tenta di raggiungere il teammate Fernandez. -17 Fernandez porta a quasi due secondi il suo margine su Acosta che ha avuto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -15 Acosta è sempre più vicino a! Sono 9 i decimi tra i due battistrada con il campione del mondo della Moto3 che continua ad andare fortissimo. -16 Vietti sale in 11ma posizione e si mette all’inseguimento di Chantra, mentre attenzione ad Acosta che al momento sembra avere un ritmo migliore di. -16 Altro passaggio per, ma attenzione ad Acosta che recupera due decimi al connazionale. -17 Ogura minaccia il quarto posto di, mentre Acostadi raggiungere il teammate. -17porta a quasi due secondi il suo margine su Acosta che ha avuto ...

