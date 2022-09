LIVE Fognini/Bolelli-Madaras/Göransson 1-2, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: subito diverse palle break per gli azzurri (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DI Coppa Davis 15-15 Servizio vincente Madaras. 0-15 Punto rocambolesco nei pressi della rete vinto dagli azzurri. 2-2 Game Italia. Non passa la risposta di Goransson. Servizio ora per Madaras. 40-15 Servizio vincente Bolelli. Arrivano due palle del 2 pari. 30-15 Bravo Fabio. Il ligure entra con la volèe di dritto vincente. 15-15 Ottima stavolta la risposta del mancino svedese. 15-0 Largo il dritto di Madaras. 2-1 Game Svezia. Con un ACE Goransson ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIAS YMER DILADI SINNER-MIKAEL YMER DI15-15 Servizio vincente. 0-15 Punto rocambolesco nei pressi della rete vinto dagli. 2-2 Game. Non passa la risposta di Goransson. Servizio ora per. 40-15 Servizio vincente. Arrivano duedel 2 pari. 30-15 Bravo Fabio. Il ligure entra con la volèe di dritto vincente. 15-15 Ottima stavolta la risposta del mancino svedese. 15-0 Largo il dritto di. 2-1 Game. Con un ACE Goransson ...

SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #CoppaDavis #ItaliaSvezia 1-1 Gli scandinavi pareggiano i conti grazie a Mikael #Ymer, che… - GiuliaV5 : RT @federtennis: In campo per Italia-Svezia ?? ???? Berrettini ?? E. Ymer ???? ???? Sinner ?? M. Ymer ???? ???? Fognini/Bolelli ?? Goransson/E. Ymer ????… - elogrigri : RT @SuperTennisTv: ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli ?? Go… - NatiMontebello : RT @SuperTennisTv: ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli ?? Go… -