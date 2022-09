Le più famose frasi sui sogni da realizzare | citazioni emozionanti

Leggi su dilei

(Di domenica 18 settembre 2022) Questo articolo è per tutti i sognatori, coloro che hanno un desiderio da, e lo tengono nel cassetto da tempo; aspettano il momento giusto, quell’occasione unica che la vita ci don e che dobbiamo essere in grado di cogliere al volo. Quanto è bello sognare, anche a occhi aperti, e condividere emozioni e ambizioni con gli amici e con le persone care. Quando si ha un sogno da, è importante crederci fino in fondo, fare sacrifici e lavorare sodo, fino a trasformare quel desiderio in realtà. Concedersi la libertà di sognare a occhi aperti è una cosa meravigliosa, che ci rende sereni. C’è chi sogna un lavoro nuovo, una vita diversa, chi desidera avere più coraggio o la forza di intraprendere più avventure. E credere ardentemente in qualcosa significa anche impegnarsi affinché idiventino realtà. Sigmund Freud è ...