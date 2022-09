La Juventus perde anche a Monza: Gytkjaer regala la prima vittoria in Serie A ai brianzoli. Di Maria espulso, Allegri sempre più in bilico (Di domenica 18 settembre 2022) Tre su tre: la Juventus perde anche a Monza, tradita innanzitutto da Angel Di Maria, espulso al 40esimo del primo tempo per una gomitata rifilata a Izzo. Fallo di reazione che vale il rosso. È il gesto che fa sprofondare i bianconeri, ancora senza certezze nel gioco e senza brillantezza nelle gambe. Il gol di Christian Gytkjaer al 74esimo regala al Monza la prima storica vittoria in Serie A. Il neo-tecnico Raffaele Palladino, il più giovane del campionato, subentra a Stroppa e raccoglie subito i tre punti. Mentre Max Allegri adesso è sempre più in bilico: aveva chiesto 9 punti nell’ultima settimana prima della sosta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Tre su tre: la, tradita innanzitutto da Angel Dial 40esimo del primo tempo per una gomitata rifilata a Izzo. Fallo di reazione che vale il rosso. È il gesto che fa sprofondare i bianconeri, ancora senza certezze nel gioco e senza brillantezza nelle gambe. Il gol di Christianal 74esimoallastoricainA. Il neo-tecnico Raffaele Palladino, il più giovane del campionato, subentra a Stroppa e raccoglie subito i tre punti. Mentre Maxadesso èpiù in: aveva chiesto 9 punti nell’ultima settimanadella sosta, ...

