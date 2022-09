Jennifer Lopez, è già crisi con Ben Affleck? «Lei teme che possa stancarsi o ricadere in vecchi vizi» (Di domenica 18 settembre 2022) crisi dopo solo otto settimane dalle nozze. Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, la festa in Georgia e una lunga luna di miele in Europa, i Bennifer sono tornati alla normalità. Ma sembra che ci sia già aria di crisi e JLo sarebbe pronta a tutto pur di arginare il rischio dell’ennesima separazione. I MOTIVI Secondo alcune testimonianze dei fan, l’attore sarebbe apparso particolarmente cupo durante il suo rientro alla realtà di Los Angeles, dopo le nozze. La stessa Jennifer avrebbe notato un improvviso cambio di umore del marito e starebbe iniziando seriamente a preoccuparsi che possa essere l’inizio di una crisi. «Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perché teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 18 settembre 2022)dopo solo otto settimane dalle nozze. Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, la festa in Georgia e una lunga luna di miele in Europa, i Bennifer sono tornati alla normalità. Ma sembra che ci sia già aria die JLo sarebbe pronta a tutto pur di arginare il rischio dell’ennesima separazione. I MOTIVI Secondo alcune testimonianze dei fan, l’attore sarebbe apparso particolarmente cupo durante il suo rientro alla realtà di Los Angeles, dopo le nozze. La stessaavrebbe notato un improvviso cambio di umore del marito e starebbe iniziando seriamente a preoccuparsi cheessere l’inizio di una. «Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perchéche Benannoiarsi della vita matrimoniale ...

