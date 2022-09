Emergenza clima | supercomputer e sistemi di intelligenza artificiale per previsioni meteo più precise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Eventi imprevedibili einevitabilmente sempre meno. Come è accaduto per l’alluvione nelle Marche con un temporale autorigenerante che ha provocato morti e danni ingentissimi. E così – mentre l’diventa ogni giorno più evidente – si guarda a quella che può offrire la scienza:diper riuscire a rendere più potenti ed efficaci gli attuali modelli per lerologiche. Solo così si potranno elaborare le grandi quantità di dati necessari per poter prevedere eventirologici molto localizzati ed estremi come quello che ha colpito la provincia di Ancona. “l’Italia ha tutte le competenze necessarie in questo ...