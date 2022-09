Elisabetta, Russia protesta: “Immorale non averci invitato a funerali” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – I funerali della Regina Elisabetta II, che si svolgeranno domani, sottolineano il pessimo stato dei rapporti diplomatici fra Londra e Mosca a causa della guerra in Ucraina. La Bbc ricorda oggi che nessun esponente russo è stato invitato e che il ministero degli Esteri russo ha parlato di decisione “Immorale”. “Consideriamo questo tentativo britannico di usare per scopi geopolitici una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo… come profondamente Immorale”, ha affermato due giorni fa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova. Secondo la Bbc, i rapporti fra i due paesi sono quasi al “collasso” da quando vi è stata l’invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin aveva fatto sapere di non “aver preso in considerazione” ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Idella ReginaII, che si svolgeranno domani, sottolineano il pessimo stato dei rapporti diplomatici fra Londra e Mosca a causa della guerra in Ucraina. La Bbc ricorda oggi che nessun esponente russo è statoe che il ministero degli Esteri russo ha parlato di decisione “”. “Consideriamo questo tentativo britannico di usare per scopi geopolitici una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo… come profondamente”, ha affermato due giorni fa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova. Secondo la Bbc, i rapporti fra i due paesi sono quasi al “collasso” da quando vi è stata l’invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin aveva fatto sapere di non “aver preso in considerazione” ...

