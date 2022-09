Decreti sicurezza | giustizia giusta | Flat tax | Salvini lancia da Pontida i 6 impegni per l’Italia E dal pratone…

(Di domenica 18 settembre 2022) Mentre la playlist dal palco continua a vantare gli evergreeen come Al Bano e Romina, i Ricchi e poveri di Sarà perché ti amo, con la sorpresa di Fedez – con cui spesso ci sono state scintille – il leader del Carroccio arriva in leggero ritardo sul pratone di, e in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini. In camicia, abbigliamento casual e tampinato da decine di cameraman e di cronisti, il leader leghista si concede ad abbracci e selfie dalle transenne sotto il palco, prima di salire e prendere la parola. Un discorso, il suo, preceduto dai tanti video finora proiettati dai maxi schermi, con i sindaci eletti del Carroccio che dichiarano la loro fiducia nel leader. E lui, sentitamente ringrazia tutti: presenti, attivisti, sostenitori e organizzatori della tradizionale kermesse., l’arrivo die l’incipit del ...

"Questo è l'impegno dei ministri e governatori a firmare i sei impegni per prendere per mano questo Paese e cioè stop bollette, autonomia, flat tax, Quota 41, decreti sicurezza e giustizia giusta. Que ...Matteo Salvini ha lanciato i 6 punti su cui la Lega si è impegnata in vista di un eventuale futuro governo. Il leader del Carroccio ha fatto firmare i 6 punti ai ministri e governatori sul palco di Po ...