Credo in Salvini. A Pontida la professione di fede della Lega nel suo leader (Di domenica 18 settembre 2022) Una fotografia di unità interna e di fiducia nel segretario che è sì un messaggio per i propri elettori, ma soprattutto per gli alleati: "Se Meloni pensa di dividerci e passare all'incasso, sbaglia di grosso" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 settembre 2022) Una fotografia di unità interna e di fiducia nel segretario che è sì un messaggio per i propri elettori, ma soprattutto per gli alleati: "Se Meloni pensa di dividerci e passare all'incasso, sbaglia di grosso"

borghi_claudio : Salvini all'evento Flat Tax organizzato da @armandosiri e dalla @LegaLombardaSP - LegaSalvini : #Storace: 'Notizie sui finanziamenti russi alla Lega? Ve l'hanno detto che era una balla enorme? Chi si scusa con S… - CarloCalenda : Io CREDO che Salvini stia perdendo la testa. Questa roba è a metà tra la blasfemia e l’idiozia. E CREDO essendo tor… - magnigiancarlo3 : @HuffPostItalia Io ‘credo’ che continui a prenderli per il culo il Salvini ma al popolo bue in transumanza, basta u… - antoniolucascot : @janavel7 Io credo che Salvini abbia il mandato d’arresto in attesa. -