Covid oggi Lazio | 1 492 contagi e 1 morto A Roma 639 casi

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.492 ida coronavirus nel, 18 settembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrato un. Asegnalati 639. “nelsu un totale di 10.802 tamponi, si registrano 1.492 nuovipositivi (-36), 1 decesso (-1), 368 ricoverati (-10), 25 terapie intensive ( invariato ) e 1.034 i guariti in più rispetto a ieri mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. Icittà sono a quota 639”, dice l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

