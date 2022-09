Colpo dell'Atalanta contro la Roma. All'Olimpico decide il gol di Scalvini (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Costretta a far meno di Dybala all'ultimo secondo (problema muscolare nel riscaldamento), la Roma perde in casa contro l'Atalanta, che passa 1-0 grazie alla rete del giovane Scalvini in occasione dell'unico tiro nello specchio da parte della Dea. Colpo pesante della squadra di Gasperini, che torna subito a vincere dopo il pari interno con la Cremonese, prendendosi momentaneamente la vetta solitaria della classifica a 17 punti, in attesa della sfida tra Milan e Napoli. Secondo ko nelle ultime tre gare di campionato invece per gli uomini di Mourinho, costretti a restar fermi a quota 13. Prima parte di gara giocata a ritmi non particolarmente alti da parte di entrambe le squadre, tant'e' che di grandi emozioni non ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Costretta a far meno di Dybala all'ultimo secondo (problema muscolare nel riscaldamento), laperde in casal', che passa 1-0 grazie alla rete del giovanein occasione'unico tiro nello specchio da partea Dea.pesantea squadra di Gasperini, che torna subito a vincere dopo il pari interno con la Cremonese, prendendosi momentaneamente la vetta solitariaa classifica a 17 punti, in attesaa sfida tra Milan e Napoli. Secondo ko nelle ultime tre gare di campionato invece per gli uomini di Mourinho, costretti a restar fermi a quota 13. Prima parte di gara giocata a ritmi non particolarmente alti da parte di entrambe le squadre, tant'e' che di grandi emozioni non ...

