CdS – Inter, vicino la rottura con DigitalBits: da gennaio nuovo main sponsor (Di domenica 18 settembre 2022) Rapporto tra Inter e DigitalBits agli sgoccioli: da gennaio nuovo main sponsor Novità importanti sul fronte main sponsor dell'Inter arrivano dal Corriere dello Sport in edicola oggi e secondo cui il rapporto tra il club nerazzurro e DigitalBits è ormai vicino alla conclusione. Il club di Viale della Liberazione è pronto a cambiare a partire da gennaio, quando si tornerà in campo dopo la pausa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. "La certezza è che a gennaio, alla ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar e le vacanze natalizie, il marchio DigitalBits non sarà più sulle maglie dell'Inter. A meno che non smetta di ...

