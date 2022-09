Berlusconi torna alla carica: “Contro Cina e comunismo la Ue sia potenza militare” (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – Silvio Berlusconi torna alla carica Contro il comunismo in una delle sue pillole video in vista delle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento: “Si guarda al comunismo – dice il leader di Forza Italia – come a un bene che non si è realizzato ma ancora come a un bene, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Notte tranquilla per Silvio Berlusconi Come sta Silvio Berlusconi Berlusconi propone al governo di collaborare Forza Italia pronta a valutare il voto del sì allo scostamento Tajani sul Quirinale: “Tocca a Berlusconi sciogliere la riserva” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – Silvioilin una delle sue pillole video in vista delle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento: “Si guarda al– dice il leader di Forza Italia – come a un bene che non si è realizzato ma ancora come a un bene, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Notte tranquilla per SilvioCome sta Silviopropone al governo di collaborare Forza Italia pronta a valutare il voto del sì allo scostamento Tajani sul Quirinale: “Tocca asciogliere la riserva”

pdnetwork : Chi torna a scuola oggi forse è troppo giovane per ricordare questo duello tv con @enricoletta. Tanti problemi attu… - franca705 : RT @dariodangelo91: #Berlusconi torna a smarcarsi da #Meloni: 'Ridiscutere il PNRR sarebbe illogico e pericoloso, non c’è nessun motivo ver… - salvodal52 : RT @dariodangelo91: #Berlusconi torna a smarcarsi da #Meloni: 'Ridiscutere il PNRR sarebbe illogico e pericoloso, non c’è nessun motivo ver… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Berlusconi torna a smarcarsi da #Meloni: 'Ridiscutere il PNRR sarebbe illogico e pericoloso, non c’è nessun motivo ver… - xGaBollo : RT @dariodangelo91: #Berlusconi torna a smarcarsi da #Meloni: 'Ridiscutere il PNRR sarebbe illogico e pericoloso, non c’è nessun motivo ver… -