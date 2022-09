(Di domenica 18 settembre 2022) durante l’amatissima trasmissione televisiva. È una della attrici più amate e talentuose del nostro Paese, ma al momento la stiamo ammirando in un ruolo del tutto nuovo per lei.è, infatti, uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, iniziata giovedì L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pablitomf2 : Allegri porta la Juve agli inferi e Ambra Angiolini… #Allegri #Juventus #angiolini #MonzaJuve - paolo_r_2012 : RT @SCRIGNOMAGICO: #AllegriOut Ambra Angiolini: 'Io l'ho già esonerato da tempo'! - casa_casala : #MonzaJuve #AllegriOut D'altronde uno che molla Ambra Angiolini deve essersi rincoglionito per forza. - giuventinismo : Io, Pavel e Ambra Angiolini siamo sotto casa di Allegri armati fino al collo RIVOLUZIONE - SCRIGNOMAGICO : #AllegriOut Ambra Angiolini: 'Io l'ho già esonerato da tempo'! -

Anche se è amore non si vede: il cast del film Oltre ai due già citati protagonista, Ficarra e Picone, nel cast di Anche se è amore non si vede troviamo, Diane Fleri, Sascha ...'impazzisce' ad 'X - Factor': le parole dell'aspirante concorrente hanno mandato su di giri la giudice Nella serata di giovedì 15 settembre ha finalmente avuto inizio l'edizione 2022 ...Ambra Angiolini non si trattiene e finisce in lacrime: cos'è successo durante l'amatissima trasmissione televisiva.Ambra Angiolini è stata pizzicata dai paparazzi in atteggiamenti intimi con il nuovo fidanzato, Gianluca Roberto. Ma lui chi è