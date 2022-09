Alluvione nelle Marche, sale a 11 il bilancio dei morti. Nessuna traccia del piccolo Mattia (Di domenica 18 settembre 2022) 18 set – L’ultimo bilancio della drammatica Alluvione nelle Marche ci aggiorna il numero dei morti a 11, come riporta l’Ansa. Alluvione nelle Marche, il bilancio dei morti aumenta L’Alluvione nelle Marche aggiorna i suoi dati sui morti: le vittime ora sono undici. La terribile bomba d’aqua ha portato un’altra persona a non farcela. L’uomo è stato identificato ieri sera: si chiama Michele Bomprezzi, 47 anni, fratello di un ex sindaco di un Paese, Acervia, Andrea Bomprezzi. Mentre guidava la sua auto, l’uomo è stato travolto dall’acqua e dal fango insieme alla vettura, che è stata ritrovata dal fiume Misa. Nel frattempo Fabrizio Curcio, capo del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022) 18 set – L’ultimodella drammaticaci aggiorna il numero deia 11, come riporta l’Ansa., ildeiaumenta L’aggiorna i suoi dati sui: le vittime ora sono undici. La terribile bomba d’aqua ha portato un’altra persona a non farcela. L’uomo è stato identificato ieri sera: si chiama Michele Bomprezzi, 47 anni, fratello di un ex sindaco di un Paese, Acervia, Andrea Bomprezzi. Mentre guidava la sua auto, l’uomo è stato travolto dall’acqua e dal fango insieme alla vettura, che è stata ritrovata dal fiume Misa. Nel frattempo Fabrizio Curcio, capo del ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Voglio esprimere il più profondo cordoglio per le vittime dell’#alluvione nelle #Marche… - CorriereUmbria : Sopralluoghi e verifiche no-stop nelle zone colpite dall'alluvione: inizia la conta dei danni #umbria #alluvione… - SaCe86 : Undici morti, due ancora i dispersi Resta senza esito la ricerca di Mattia -