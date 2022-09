WWE | Dakota Kai batte un curioso record personale dopo soli 5 giorni da campionessa tag team

(Di sabato 17 settembre 2022) Durante i suoi sette anni di apparizioni in WWE,Kai ha avuto qualche problema per quanto riguarda le vittorie dei titoli. La stella neozelandese ha faticato a diventare una top star durante il suo periodo a NXT, nonostante sia stata una delle favorite della dirigenza per anni.Kai è riuscita a vincere due volte i titoli tagad NXT prima di lasciare temporaneamente la compagnia all’inizio di quest’anno. Tuttavia entrambi i regni hanno avuto una cosa in comune: la brevità. A cinquedall’inizio del suo regno come co-detentrice del WWE Women’s TagChampionship con IYO SKY, Kai ha twittato dicendo che si tratta del regno più lungo della sua carriera in WWE. Questo perché entrambe le sue vittorie ad NXT sono state immediatamente seguite da ...

Continua la lista dei grandi ritorni ingrazie a Triple H al comando. Dopo Bayley,Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di ...... ormai tra i più osannati in, e Madcap Moss hanno sconfitto Chad Gable, Otis e il Mr. Money In ... Bianca Belair, Asuka & Alexa Bliss battono Damage Control (Bayley, IYO SKY &Kai) A ...