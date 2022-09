“Riportatemi mio figlio”. Alluvione Marche, l’urlo disperato della madre di Mattia il più piccolo dei dispersi (Di sabato 17 settembre 2022) Bilancio tragico per l’Alluvione che ha colpito le Marche: le vittime sono dieci, ma potrebbero aumentare. Proseguono senza sosta le ricerche delle tre persone disperse nel Senigagliese. Si tratta di una donna di 56 anni, Brunella Chiù, un 47enne di Arcevia (Ancona) e un bambino di 8 anni, il piccolo Mattia Luconi. Le ricerche proseguono in particolare nella zona di Barbara-Castelleone di Suasa. Al momento non ci sarebbero novità: i vigili del fuoco che sono arrivati anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo la protezione civile e altri soccorritori sono al lavoro incessantemente anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subito danni o hanno avuto case inagibili a causa dell’acqua e del fango. I soccorritori continuano a cercare il piccolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Bilancio tragico per l’che ha colpito le: le vittime sono dieci, ma potrebbero aumentare. Proseguono senza sosta le ricerche delle tre persone disperse nel Senigagliese. Si tratta di una donna di 56 anni, Brunella Chiù, un 47enne di Arcevia (Ancona) e un bambino di 8 anni, ilLuconi. Le ricerche proseguono in particolare nella zona di Barbara-Castelleone di Suasa. Al momento non ci sarebbero novità: i vigili del fuoco che sono arrivati anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo la protezione civile e altri soccorritori sono al lavoro incessantemente anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subito danni o hanno avuto case inagibili a causa dell’acqua e del fango. I soccorritori continuano a cercare il...

