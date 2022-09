Prima sconfitta per il Bayern, battuto 1 - 0 ad Augusta (Di sabato 17 settembre 2022) Prima sconfitta in campionato per il Bayern Monaco. Alla settima giornata di Bundesliga, la squadra di Julian Nagelsmann è stata battuta 1 - 0 dall'Augusta, complicando una situazione in classifica ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022)in campionato per ilMonaco. Alla settima giornata di Bundesliga, la squadra di Julian Nagelsmann è stata battuta 1 - 0 dall', complicando una situazione in classifica ...

Gio_Dusi : La sconfitta del Bayern Monaco ad Augsburg è un buon pretesto per rimpiangere Lewandowski. Prima di tutto perché Sa… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Prima sconfitta per il Bayern, battuto 1-0 ad Augusta Il Dortmund vince e passa provvisoriamente in testa - glooit : Prima sconfitta per il Bayern, battuto 1-0 ad Augusta leggi su Gloo - PacoFanfulla : @Jo_C24Gianna @Alpa2507 @AlexTheLondoner @DiegoFusaro Prima la smette di rompere il cazzo al mondo e prima torniamo… - scvgliaa : quinto pareggio nelle ultime 6 (la sesta è una sconfitta) questa squadra non sa più vincere bisogna cambiare prima… -