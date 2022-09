Luca Salatino al Grande Fratello Vip (Di sabato 17 settembre 2022) Luca Salatino - Instagram Da corteggiatore a tronista a Uomini e Donne, fino a diventare uno dei vipponi di Alfonso Signorini. Tra i 23 concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è anche il romano Luca Salatino. Chi è Luca Salatino Nato a Roma nel febbraio del 1992, Luca Salatino si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Roberta Giusti, che gli ha preferito Samuele Carniani, ed è stato “eletto” in seguito come tronista. Fortunatamente per lui, la seconda “opportunità” nel dating show di Canale 5 si è conclusa bene, visto che ha scelto Soraia Allam Ceruti, con cui ha da maggio una relazione. Pugile dilettante della categoria Elite, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 settembre 2022)- Instagram Da corteggiatore a tronista a Uomini e Donne, fino a diventare uno dei vipponi di Alfonso Signorini. Tra i 23 concorrenti della settima edizione delVip c’è anche il romano. Chi èNato a Roma nel febbraio del 1992,si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Roberta Giusti, che gli ha preferito Samuele Carniani, ed è stato “eletto” in seguito come tronista. Fortunatamente per lui, la seconda “opportunità” nel dating show di Canale 5 si è conclusa bene, visto che ha scelto Soraia Allam Ceruti, con cui ha da maggio una relazione. Pugile dilettante della categoria Elite, ...

