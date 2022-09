LIVE – Cagliari-Bari, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 17 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Cagliari-Bari, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO Serie B PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Cagliari-Bari ore 14 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Ladi, match valido per la sesta giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14 SportFace.

Calcio_Casteddu : ?? Vigilia di #CagliariBari ? Quali saranno i temi della gara? ?? Dalle 12.30 le parole in diretta del mister… - CentotrentunoC : #Cagliari Calcio ?? Segui in diretta con noi la conferenza stampa del tecnico rossoblù Fabio #Liverani prima della… - CagliariNews24 : Conferenza stampa Liverani LIVE: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del Bari #Cagliari - Fantacalciok : Cagliari - Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Cagliari - Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -