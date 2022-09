Letta rivendica l’eredità di Draghi. Forse è per questo che annaspa nei sondaggi (Di sabato 17 settembre 2022) Sarà probabilmente un cortocircuito all’interno della pubblica opinione, ma molto non torna nella narrazione mainstream sul gradimento di Draghi. Ed è difficile capire se sbagliano i sondaggi a dare in ascesa Fratelli d’Italia e in risalita il M5S, rispettivamente il partito che è stato all’opposizione del premier e quello che gli ha sfilato la cadrega, o se c’è qualcosa di irresistibilmente masochistico nell’ansia di Letta (e del Pd) di dichiararsi l’unico vero erede del Draghismo declinato. Lo scopriremo solo votando. Di certo, la narrazione mainstream, alimentata quotidianamente dal Redattore collettivo in forza ai giornaloni, ancora oggi (la Stampa) ci racconta di imprenditori vicentini «tutti d’accordo» nel dire che è stato un «errore mandare a casa il premier». Letta lo ha ribadito a Vicenza Ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Sarà probabilmente un cortocircuito all’interno della pubblica opinione, ma molto non torna nella narrazione mainstream sul gradimento di. Ed è difficile capire se sbagliano ia dare in ascesa Fratelli d’Italia e in risalita il M5S, rispettivamente il partito che è stato all’opposizione del premier e quello che gli ha sfilato la cadrega, o se c’è qualcosa di irresistibilmente masochistico nell’ansia di(e del Pd) di dichiararsi l’unico vero erede delsmo declinato. Lo scopriremo solo votando. Di certo, la narrazione mainstream, alimentata quotidianamente dal Redattore collettivo in forza ai giornaloni, ancora oggi (la Stampa) ci racconta di imprenditori vicentini «tutti d’accordo» nel dire che è stato un «errore mandare a casa il premier».lo ha ribadito a Vicenza Ma ...

