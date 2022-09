La Sampdoria cade anche contro lo Spezia: c’è già la decisione su Giampaolo! (Di sabato 17 settembre 2022) Ennesima sconfitta della Sampdoria in questo inizio di campionato. Stavolta la squadra doriana è caduta per 2-1 contro lo Spezia, che ha rimontato l’iniziale vantaggio di Sabiri con le reti di Nzola e l’autogol di Murillo. FOTO: Getty – Giampaolo Sampdoria Dopo sette giornate sono ben 5 i K.O. dei blucerchiati, che al momento sono penultimi in classifica con soli due punti conquistati. La situazione complicata sta facendo traballare la panchina di Marco Giampaolo, anche se il tecnico per ora non sarà esonerato. A darne notizia è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: “Nonostante i risultati negativi, la proprietà darà ancora fiducia a Giampaolo che resterà sicuramente alla guida della Sampdoria“. Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) Ennesima sconfitta dellain questo inizio di campionato. Stavolta la squadra doriana è caduta per 2-1lo, che ha rimontato l’iniziale vantaggio di Sabiri con le reti di Nzola e l’autogol di Murillo. FOTO: Getty – GiampaoloDopo sette giornate sono ben 5 i K.O. dei blucerchiati, che al momento sono penultimi in classifica con soli due punti conquistati. La situazione complicata sta facendo traballare la panchina di Marco Giampaolo,se il tecnico per ora non sarà esonerato. A darne notizia è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: “Nonostante i risultati negativi, la proprietà darà ancora fiducia a Giampaolo che resterà sicuramente alla guida della“.

