Karl Popper | il filosofo della scienza e della libertà

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilnasce a Vienna nel 1902 e muore a Londra il 17 Settembre del 1994. Già nel 1934 pubblica quella che è definita la sua opera più importante: La logicascoperta scientifica; dove sferra una critica nei confronti dell’empirismo logico e dell’induttivismo, i quali si fondano sul principio di verificazione. Secondo tale principio, una proposizione scientifica, può essere considerata tale, solo se è empiricamente verificabile. Per ilaustriaco, invece, il principio di verificazione è un’utopia, in quanto le teorie scientifiche non sono mai verificate empiricamente, dal momento che necessiterebbero di un numero infinito di prove. La formazionee Marx-immagine fonte web...