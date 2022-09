Draghi fa sbiancare Calenda e Renzi: pietra tombale sul Terzo Polo. E loro reagiscono con stizza (Di sabato 17 settembre 2022) Disponibile a un secondo mandato? Quel “No” netto, categorico di Mario Draghi ha disintegrato in un attimo il castello di sabbia costruito da Calenda e Renzi. I due leader hanno condotto tutta la campagna elettorale sulla figura premier, con un’idolatria che ha pochi precedenti in politica. Si è passati dal «ritornerà» a «lui, il migliore di sempre». Una divinità, Zeus sceso dall’Olimpo. Ora il Terzo Polo è spiazzato, frasi di circostanza, tentativi di metterci una pezza. Ma la situazione è chiara, Azione e Italia Viva hanno perso l’argomento-principe. Non esiste l’agenda a cui fanno riferimento e non esiste la possibilità del bis. Calenda e Renzi in fuorigioco Il Pd è sarcastico. «Con il no di Draghi a qualsiasi proposta di Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Disponibile a un secondo mandato? Quel “No” netto, categorico di Marioha disintegrato in un attimo il castello di sabbia costruito da. I due leader hanno condotto tutta la campagna elettorale sulla figura premier, con un’idolatria che ha pochi precedenti in politica. Si è passati dal «ritornerà» a «lui, il migliore di sempre». Una divinità, Zeus sceso dall’Olimpo. Ora ilè spiazzato, frasi di circostanza, tentativi di metterci una pezza. Ma la situazione è chiara, Azione e Italia Viva hanno perso l’argomento-principe. Non esiste l’agenda a cui fanno riferimento e non esiste la possibilità del bis.in fuorigioco Il Pd è sarcastico. «Con il no dia qualsiasi proposta di...

