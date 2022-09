Dal blitzkrieg alla disfatta | i sette mesi che hanno fatto della Russia di Putin uno Stato paria

EpischPorzioni : RT @globalistIT: - globalistIT : - AAlcibiade : @iron_we @M_Dellorto @PoliticaPerJedi Beh considerando quello che già avevano dal 2014, dopo 6 mesi di guerra e dec… -

alla disfatta. Sette mesi dopo l'inizio della guerra, le armate dello zar Putin sono in rotta e sul piano internazionale la Russia è sempre più uno Stato paria. Il che, tra l'altro, ...Come riportatoWashington Post e il Financial Times, i soldati russi sono stati costretti a ... che pensava erroneamente di far un sol boccone dell'Ucraina in una sorta di '', cioè una ...ette mesi dopo l’inizio della guerra, le armate dello zar Putin sono in rotta e sul piano internazionale la Russia è sempre più uno Stato paria. Il che, tra l’altro, rappresenta anche la rivincita pos ...Putin riorienta continuamente strategia e tattica nella campagna d’Ucraina. L’obiettivo non è chiaro, ma qualsiasi conquista espone i russi alla guerriglia post-bellica. La destabilizzazione dell’ordi ...