Calcio: Sottil, non staremo a guardarli mentre giocano (Di sabato 17 settembre 2022) "Le partite vecchie vengono archiviate, non ci serve parlare del passato. Solo il presente conta. Il presente dice Inter e siamo concentrati per domani": lo ha affermato Andrea Sottil a Udinese Tv, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) "Le partite vecchie vengono archiviate, non ci serve parlare del passato. Solo il presente conta. Il presente dice Inter e siamo concentrati per domani": lo ha affermato Andreaa Udinese Tv, ...

