Bologna-Empoli | le formazioni ufficiali | Orsolini e Barrow con Arnautovic | Bajrami dietro Lammers e Satriano

EmpoliFC : Alle 15.00 la sfida contro il Bologna; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Satriano, Bajrami, Ma… - bologna_sport : Segui la cronaca live di #BolognaEmpoli - Paroladeltifoso : Bologna-Empoli – Ecco le formazioni ufficiali - _ElPrincipe22 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna-Empoli, formazioni ufficiali: Motta esordisce col 4-2-3-1 e recupera Arnautovic - TuttoMercatoWeb : Bologna-Empoli, formazioni ufficiali: Motta esordisce col 4-2-3-1 e recupera Arnautovic -

Apre alle 15 la sfida del Dall'Ara traed, prima gara in panchina per il nuovo tecnico dei felsinei Thiago Motta , appena subentrato a Sinisa Mihahjlovic: la volontà è quella di dare ...Oggi sono previstealle 15 con la coppia Santi e Bazzani al racconto, Spezia - Sampdoria alle 18 con Dario Calogero e Federico Peluso rispettivamente prima e seconda voce, alle 20,45 ...Formazioni ufficiali Bologna-Empoli - Il Bologna, dopo il cambio allenatore, è chiamato a dare risposte importanti e a continuare la striscia di vittorie ...Le scelte ufficiali di Thiago Motta e Zanetti per la sfida tra Bologna e Spezia Bologna ed Empoli sono pronte a scendere in campo allo Stadio Renato Dall'Ara per la settima giornata di Serie A. Questa ...