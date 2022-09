Beautiful torna martedì: Eric si fida di Carter e fa male, Wyatt sospetta di Quinn (Di sabato 17 settembre 2022) Palinsesto rivoluzionato lunedì 19 settembre per seguire in diretta l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Di conseguenza, il pubblico di Canale 5 non vedrà la classica programmazione. Beautiful quindi ci aspetta martedì 20 settembre, giornata in cui tutta la programmazione pomeridiana di Canale 5, tornerà a essere quella classica. Da Beautiful a Una vita passando per Uomini e Donne e poi ancora il day time di Amici e il day time del Grande Fratello VIP 7. I fan della soap amEricana quindi dovranno attendere il 20 settembre per vedere una nuova puntata della loro amata soap ma per i più curiosi non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli della prossima puntata di Beautiful. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap di Canale 5, Wyatt ha affrontato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022) Palinsesto rivoluzionato lunedì 19 settembre per seguire in diretta l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Di conseguenza, il pubblico di Canale 5 non vedrà la classica programmazione.quindi ci aspetta20 settembre, giornata in cui tutta la programmazione pomeridiana di Canale 5, tornerà a essere quella classica. Daa Una vita passando per Uomini e Donne e poi ancora il day time di Amici e il day time del Grande Fratello VIP 7. I fan della soap amana quindi dovranno attendere il 20 settembre per vedere una nuova puntata della loro amata soap ma per i più curiosi non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli della prossima puntata di. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap di Canale 5,ha affrontato ...

