AEW: CM Punk farà causa alla compagnia in caso di licenziamento? (Di sabato 17 settembre 2022) La conferenza stampa AEW All Out è finita nel caos più totale dopo che CM Punk si è scagliato contro Colt Cabana, Hangman Page e gli Young Bucks, massacrando verbalmente tutti i partecipanti. Punk è stato coinvolto in una rissa nel backstage in cui si è scontrato contro questi ultimi e Kenny Omega. Come riportato in precedenza, la compagnia ha sospeso tutte le persone coinvolte nella rissa. Il wrestler di Chicago è attualmente fuori gioco a causa di un infortunio, ma questo non significa che molti non vogliano il suo licenziamento dalla compagnia. Voci di corridoio Secondo rumor, CM Punk potrebbe fare causa alla AEW se venisse licenziato. In questo modo, secondo molti, la compagnia si ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022) La conferenza stampa AEW All Out è finita nel caos più totale dopo che CMsi è scagliato contro Colt Cabana, Hangman Page e gli Young Bucks, massacrando verbalmente tutti i partecipanti.è stato coinvolto in una rissa nel backstage in cui si è scontrato contro questi ultimi e Kenny Omega. Come riportato in precedenza, laha sospeso tutte le persone coinvolte nella rissa. Il wrestler di Chicago è attualmente fuori gioco adi un infortunio, ma questo non significa che molti non vogliano il suo. Voci di corridoio Secondo rumor, CMpotrebbe fareAEW se venisse licenziato. In questo modo, secondo molti, lasi ...

