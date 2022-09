5-1 in Danimarca: la Lazio rimborsa i biglietti ai tifosi in trasferta (Di sabato 17 settembre 2022) Roma – I 225 tifosi laziali presenti in Danimarca per la disastrosa trasferta dei biancocelesti contro il Midtjylland (1-5) (leggi qui) si vedranno rimborsare il costo del biglietto. È quanto deciso dal club capitolino, che ne dà l’annuncio sul proprio profilo Twitter. Un gesto di vicinanza ai propri supporter, costretti ad assistere a una figuraccia storica. (Ansa). (foto@SSLazio-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) Roma – I 225laziali presenti inper la disastrosadei biancocelesti contro il Midtjylland (1-5) (leggi qui) si vedrannore il costo del biglietto. È quanto deciso dal club capitolino, che ne dà l’annuncio sul proprio profilo Twitter. Un gesto di vicinanza ai propri supporter, costretti ad assistere a una figuraccia storica. (Ansa). (foto@SS-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

