Vessicchio contro la Rai: "Non mi paga e siccome protesto non mi fa lavorare" (Di venerdì 16 settembre 2022) Il maestro ha chiesto un risarcimento per i diritti d'autore "connessi" alla Rai, che dopo una iniziale apertura si è rifiutata di pagare e ora - in attesa del responso del tribunale - verso di lui sarebbe scattato il veto

