Tuttosport – “Reca e Gyasi a disposizione | out Sala Per Verde tempi non brevi”

LA SPEZIA – Alla vigilia del derby ligure contro la Sampdoria e valevole per la settima giornata di Serie A, il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole: "Abbiamo affrontato la gara contro il Napoli facendo la nostra partita. Nel primo tempo abbiamo subito maggiormente l'avversario. Nella ripresa, verso la metà, pensavo addirittuta di poter portare a casa il punteggio pieno che, alla luce della gara, non sarebbe stato giusto. Sarebbe stato più giusto il pareggio. Portiamo a casa zero punti, tanto rammarico." Gotti ha aggiornato sulle condizioni di Reca e Gyasi: "Reca ha avuto un problema nel finale della partita di Napoli. Sembrava fosse serio, ma già lunedì avevamo per fortuna ...

