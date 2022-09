Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Come funziona il Rosatellum? Cos’è l’effetto flipper? Quanti segni si possono mettere sulla scheda elettorale? Un guida per votare il 25 settembre. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 16 settembre 2022) Come funziona il Rosatellum? Cos’è l’effetto flipper? Quanti segni si possono mettere sulla scheda elettorale? Un guida per votare il 25 settembre. Leggi

EnricoLetta : “Vattene in Africa, portati i clandestini”. Spesso lo leggo sui social, ad Ancona me l’hanno urlato contro. Al sign… - stanzaselvaggia : Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutt… - LuigiBrugnaro : #DrittoeRovescio ?? Servono azioni subito! La situazione è preoccupante: dipendenti in cassa integrazione, chiusura… - bxavtiful : RT @flytomyjimi: mado è la title più diversa e unica che abbiano fatto, le loro voci sono diversissime, sento che è un nuovo inizio per le… - StefaniaMarcone : RT @tetrabondi: “Voglio riaprire le porte della città per far entrare tutti quelli lasciati fuori: il meraviglioso e storto esercito di cor… -