Tiro a segno, Europei 2022: i risultati delle gare a squadre di venerdì 16 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) La penultima giornata degli Europei a fuoco 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Wroclaw, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle gare a squadre in programma. Gara a squadre femminile di pistola sportiva 25m Con l’Italia assente ai nastri di partenza, a prendersi l’oro è stata la Germania di Vennekamp, Karsch e Skeries, che nella finalissima per l’oro l’ha spuntata 16-14 sull’Ucraina di Kostevich, Kovalchuk e Nimets. Il bronzo invece è andato appannaggio della Polonia padrona di casa (Borek-Bres-Wawrzonowska), che si è imposta 16-10 sulla Bulgaria. Gara di Mixed Team carabina 3 posizioni da 50m L’Italia piazza il duo Sofia Ceccarello / Michele Bernardi al 13esimo posto e la coppia Barbara Gambaro e Simon Weithaler in 20esima ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) La penultima giornata deglia fuocodi, in corso di svolgimento a Wroclaw, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose nellein programma. Gara afemminile di pistola sportiva 25m Con l’Italia assente ai nastri di partenza, a prendersi l’oro è stata la Germania di Vennekamp, Karsch e Skeries, che nella finalissima per l’oro l’ha spuntata 16-14 sull’Ucraina di Kostevich, Kovalchuk e Nimets. Il bronzo invece è andato appannaggio della Polonia padrona di casa (Borek-Bres-Wawrzonowska), che si è imposta 16-10 sulla Bulgaria. Gara di Mixed Team carabina 3 posizioni da 50m L’Italia piazza il duo Sofia Ceccarello / Michele Bernardi al 13esimo posto e la coppia Barbara Gambaro e Simon Weithaler in 20esima ...

