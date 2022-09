TGS 2022: annunciati Suikoden 1 e 2 Remastered con un trailer! (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso del Tokyo Game Show 2022, Konami ha ufficialmente annunciato Suikoden 1 e 2 Remastered con un trailer, scatenando un’ondata di nostalgia in tutti i fan che da sempre richiedono un reprise della serie Il Tokyo Game Show 2022 sta donando un grande spettacolo a tutti gli astanti e anche a chi, da casa sua, segue con passione le dirette e gli annunci provenienti direttamente dalla terra del sol levante che, come ogni anno, ha tutti i riflettori puntati sopra. Tutte le grandi aziende che hanno sede sul suolo giapponese sono ovviamente presenti, fra Capcom e Square Enix, passando per l’appunto per Konami. Ed è stata proprio quest’ultima a scaldare il cuore dei videogiocatori meno giovani, quelli che appena gli parli di Suikoden iniziano a parlare ancora e ancora di quanto fossero grandi i primi ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso del Tokyo Game Show, Konami ha ufficialmente annunciato1 e 2con un trailer, scatenando un’ondata di nostalgia in tutti i fan che da sempre richiedono un reprise della serie Il Tokyo Game Showsta donando un grande spettacolo a tutti gli astanti e anche a chi, da casa sua, segue con passione le dirette e gli annunci provenienti direttamente dalla terra del sol levante che, come ogni anno, ha tutti i riflettori puntati sopra. Tutte le grandi aziende che hanno sede sul suolo giapponese sono ovviamente presenti, fra Capcom e Square Enix, passando per l’appunto per Konami. Ed è stata proprio quest’ultima a scaldare il cuore dei videogiocatori meno giovani, quelli che appena gli parli diiniziano a parlare ancora e ancora di quanto fossero grandi i primi ...

4NewsItalia : Capcom si presenta al Tokyo Game Show 2022 con aggiornamenti su Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter e mol… - tuttoteKit : TGS 2022: annunciati Suikoden 1 e 2 Remastered con un trailer! #Konami #Suikoden1E2HDRemastered #TokyoGameShow2022… - vivcousland : RT @PickaQuest: #EiyudenChronicle: Hundred Heroes torna a mostrarsi con un nuovo trailer direttamente dal #TGS2022! In aggiunta è stata a… - erionine : RT @PickaQuest: #EiyudenChronicle: Hundred Heroes torna a mostrarsi con un nuovo trailer direttamente dal #TGS2022! In aggiunta è stata a… - PickaQuest : #EiyudenChronicle: Hundred Heroes torna a mostrarsi con un nuovo trailer direttamente dal #TGS2022! In aggiunta è… -