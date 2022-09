Sinner ci porta a Malaga | ' Ora vogliamo il primo posto'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Jannikrimane imbattuto in singolare in Coppa Davis, cima non si accontenta. "L'obiettivo adesso è arrivare primi" ha detto a SuperTenniX dopo il 75 16 63, in due ore e 36 ...

Jannik Sinner rimane imbattuto in singolare in Coppa Davis, ci porta a Malaga ma non si accontenta. "L'obiettivo adesso è arrivare primi" ha detto a SuperTenniX dopo il 75 16 63, in due ore e 36 minuti, su Francisco Cerundolo. Dopo il piuttosto agevole successo di Matteo Berrettini ai danni di Sebastian Baez, la nazionale di Filippo Volandri si porta sul 2-0 in attesa del doppio. Il sesto match point è quello buono: ace esterno da sinistra e dopo due ore e 36 minuti Sinner porta il punto del 2-0 che ci garantisce la seconda vittoria su due tie in questo girone.