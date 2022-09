Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani» (Di venerdì 16 settembre 2022) Guardarsi in fotografia e non riconoscersi più. È successo a Rosanna Banfi, che ieri su Facebook ha condiviso un doloroso ricordo risalente a 13 anni fa, quando a causa di un... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Guardarsi in fotografia e non riconoscersi più. È successo a, che ieri su Facebook ha condiviso unrisalente a 13 anni fa, quando a causa di un...

ParliamoDiNews : Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani» #16Settembre #Gossip - zazoomblog : Rosanna Banfi condivide la foto del dolore: “E’ stata un’estate difficilissima” - #Rosanna #Banfi #condivide… - telodogratis : “Non riconosco nulla di me, neanche le mani”. La dolorosa foto di Rosanna Banfi in chemioterapia -