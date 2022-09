Perché settembre è così ‘corto’? Finalmente abbiamo una risposta definitiva (Di venerdì 16 settembre 2022) settembre è vissuto da molti come il ‘mese corto’: ma vi siete mai chiesti Perché? In realtà una risposta c’è ed è anche definitiva! 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre: di 28 ce n’è 1, tutti gli altri ne han 31. Tutti noi conosceremo certamente questa famosissima filastrocca, insegnata ai bambini già dalla prima elementare per assimilare meglio i giorni dei mesi. Effettivamente queste piccole rime riecheggiano nella nostra mente anche ad oggi, che siamo ormai belli che adulti e qualcuno ogni tanto la reciterà ancora affinché possa fare ‘i suoi conti’. Nonostante tutti noi conosciamo i giorni che compongono 1 anno e quelli che caratterizzano i mesi, alcuni vengono percepiti in maniera diversa. Fonte canvaAd esempio maggio è per gli studenti il mese più lungo di tutto l’anno ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 16 settembre 2022)è vissuto da molti come il ‘mese corto’: ma vi siete mai chiesti? In realtà unac’è ed è anche! 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e: di 28 ce n’è 1, tutti gli altri ne han 31. Tutti noi conosceremo certamente questa famosissima filastrocca, insegnata ai bambini già dalla prima elementare per assimilare meglio i giorni dei mesi. Effettivamente queste piccole rime riecheggiano nella nostra mente anche ad oggi, che siamo ormai belli che adulti e qualcuno ogni tanto la reciterà ancora affinché possa fare ‘i suoi conti’. Nonostante tutti noi conosciamo i giorni che compongono 1 anno e quelli che caratterizzano i mesi, alcuni vengono percepiti in maniera diversa. Fonte canvaAd esempio maggio è per gli studenti il mese più lungo di tutto l’anno ...

Mov5Stelle : Ecco perché nel programma con cui ci presentiamo alle elezioni del 25 settembre c’è la proroga di questa agevolazio… - Mov5Stelle : ??NON PERDERLI DI VISTA, PRESERVA LE DEMOCRAZIA ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappr… - berlusconi : Oggi niente pillole del nostro programma, perché voglio farti qualche domanda. Se vuoi cambiare davvero le cose pe… - SandroVitooo : RT @carlo_taormina: Capolista della movimento “Io non voto”. Sicuramente vincente il 26 settembre per la insipienza,disonestà intellettuale… - antoniogiocondo : RT @Cri10872801: Perché Giuseppe Conte è sempre #DallaParteGiusta ? Perché fa le cose e lo massacrano. Ma poi tutti lo copiano e si intesta… -

Otto e mezzo, Travaglio decifra Draghi: "Con chi ce l'aveva". Renzi e Calenda azzerati ...a dichiarare che l'Ungheria non è più una democrazia perché vota ciò che non ci piace...'. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio interviene a 'Otto e mezzo' venerdì 16 settembre sul ... Stasera Italia, Giampiero Mughini lancia la sfida al centrodestra: "Ci sarà da divertirsi" ... Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stravincerà alle elezioni del 25 settembre. 'Il Pd in questi anni è sempre stato al governo senza mai però vincere le elezioni' spiega Mughini. 'Questo perché la ... Micromega ...a dichiarare che l'Ungheria non è più una democraziavota ciò che non ci piace...'. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio interviene a 'Otto e mezzo' venerdì 16sul ...... Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stravincerà alle elezioni del 25. 'Il Pd in questi anni è sempre stato al governo senza mai però vincere le elezioni' spiega Mughini. 'Questola ... Perché il 25 settembre andrò a votare