Perché Apple ha deciso di mostrare pubblicità sugli iPhone (Di venerdì 16 settembre 2022) Poco meno di un anno fa, il gruppo Facebook ha cambiato nome in Meta. Com’è noto, la svolta fu presa per ufficializzare il focus dell’azienda nel cosiddetto metaverso, su cui il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha finora investito dieci miliardi di dollari. Come annunciato dallo stesso Zuckerberg, inoltre, sono tutti investimenti in perdita, almeno per ora: i primi possibili ritorni sono attesi per il 2030. Ma il metaverso non è stata l’unica perdita da dieci miliardi che ha interessato Meta quest’anno. Oltre alla concorrenza di TikTok, infatti, anche Apple ha contribuito a intaccare il modello di business di Facebook. Tutto è cominciato nel 2021, quando Apple ha pubblicato una nuova versione di iOS (il sistema operativo per iPhone) che permetteva all’utente di impedire il tracciamento dei loro dati dalle app. Apriti cielo. A inizio ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) Poco meno di un anno fa, il gruppo Facebook ha cambiato nome in Meta. Com’è noto, la svolta fu presa per ufficializzare il focus dell’azienda nel cosiddetto metaverso, su cui il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha finora investito dieci miliardi di dollari. Come annunciato dallo stesso Zuckerberg, inoltre, sono tutti investimenti in perdita, almeno per ora: i primi possibili ritorni sono attesi per il 2030. Ma il metaverso non è stata l’unica perdita da dieci miliardi che ha interessato Meta quest’anno. Oltre alla concorrenza di TikTok, infatti, ancheha contribuito a intaccare il modello di business di Facebook. Tutto è cominciato nel 2021, quandoha pubblicato una nuova versione di iOS (il sistema operativo per) che permetteva all’utente di impedire il tracciamento dei loro dati dalle app. Apriti cielo. A inizio ...

aandreagiusti : perché mi piace… - aandreagiusti : raga ma perché mi segna tina turner sto piangendo - pzzskA : Apple Music mi ha appena remixato casualmente il brano di Marco con un altro e non so come prenderla perché sto ved… - Raguthi : Chi non si fida di apple pay perchè 'chissà cosa può succede-non mi fido' non attua la stessa politica per i Tinder… - Auto_grrrill : Sto pensando alla punta dell'apple pencil comprata su SHEIN a 2.75 funzionava benissimo meglio di quella originale… -

Perché Apple ha deciso di mostrare pubblicità sugli iPhone ... in cui gli utenti avrebbero dovuto abbonarsi per accedere al social network senza pubblicità (una possibilità che Apple apprezzava perché l'azienda avrebbe ottenuto una percentuale consistente degli ... Lazio, Sarri: 'Se problema sono io devo fare passo indietro' Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, ... Pre ordina oggi su il nuovo Apple Watch Ultra 'Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non ... Linkiesta.it ... in cui gli utenti avrebbero dovuto abbonarsi per accedere al social network senza pubblicità (una possibilità cheapprezzaval'azienda avrebbe ottenuto una percentuale consistente degli ...Difficile da capire le motivazioni:se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, ... Pre ordina oggi su il nuovoWatch Ultra 'Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non ... Perché Apple ha deciso di mostrare pubblicità sugli iPhone