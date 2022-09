Paragone rifiuta il rigassificatore a Piombino | dipendenza improvvisa

(Di venerdì 16 settembre 2022) L'emergenza energetica che sta travolgendo l'Europa non giustifica il semaforo verde aldi. La posizione di contrarietà è stata presa da Gianluigi, senatore e leader di Italexit, che in un'intervista a Sky Tg24 ha affrontato l'argomento del progetto in Toscana che il governo vuole realizzare per ridurre ladal gas della Russia: “ha già dato. Esce da una crisi profonda, si stava dando una fisionomia e sta puntando sul turismo. Si entra a gamba tesa su di una comunità, senza nemmeno sentirla, senza pensare alla sicurezza. Come è che di colpo abbiamo bisogno del gas liquido degli USA? Ladalla Russia non l'abbiamo costruita oggi pomeriggio. Silvio Berlusconi da Vladimir Putin ve lo ricordate?”. ...

___MoonRiver__ : @radavelid Forse il paragone con il malato oncologico è sbagliato ma il concetto è dannatamente chiaro. Chi ha pato… - francobozzetti : RT @AStramezzi: @happybamba Italexit nasce nel 2020, a inizio Pandemia, quando Paragone si rifiuta di votare qualsiasi obbligo a Green Pass… -

La Prealpina

Lanciato verso il successo,l'industria culturale, così diventa pop e la sua poesia resta ...ai due amici bolognesi per dire che è contento di aver visto Carlo Bo sulla rivistacitare ...... replica mettendo agli atti che il segretario del Pd "è l'unico leader chel'incontro . Del ...attacca destra e sinistra: solo noi di Italexit siamo l'antisistema No Vax e no Bruxelles ,... Paragone: «Noi l’antisistema: via dall’Europa» L’emergenza energetica che sta travolgendo l’Europa non giustifica il semaforo verde al rigassificatore di Piombino. La posizione di ...Il numero uno del mondo non vuole fare paragoni con il maiorchino: "Voglio fare la mia carriera, non eredito nulla" ...