Ok al salvataggio di Mps. Aumento di capitale da 2,5 miliardi (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ennesimo salvataggio pubblico del Monte dei Paschi di Siena ha avuto semaforo verde. Ad accenderlo è stata ieri l'assemblea degli azionisti dell'istituto di Rocca Salimbeni convocata a Siena per deliberare sull'Aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro necessario per raddrizzare la banca oggi largamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze col 64,2%. Alla fine i voti favorevoli sono stati pari al 99,6% delle azioni ammesse al voto, con soci contrari per il solo 0,4% delle azioni. Ma d'altra parte all'assise sono intervenuti 23 soggetti in proprio e 131 per delega, pari al 65,2% del capitale: ciò significa che vistala quota in mano pubblica erano presenti azionisti per solo l'1% circa del capitale. Prima dell'Aumento l'assemblea ha approvato, ...

