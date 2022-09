Obesità, cardiologi: “È malattia, body positivity non va fraintesa” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non ci stancheremo mai di ribadire che i chili di troppo vanno considerati una malattia vera e propria, oltre che un importante fattore di rischio per tante altre patologie, da quelle cardio-metaboliche ai tumori, a quelle osteo-articolari. Valorizzare la body positivity e condannare il body shaming è sacrosanto, se significa sostegno all’inclusività e guerra alla discriminazione del ‘diverso’, del non allineato ai canoni estetici mainstream. Ma per nessuna ragione dobbiamo far passare il messaggio che l’Obesità vada considerata come una condizione ‘normale’, addirittura alternativa alla magrezza eccessiva o al normopeso”. E’ il monito di Massimo Volpe, presidente della Società italiana di prevenzione cardiovascolare (Siprec), riunita in congresso a Napoli, dove ha discusso il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non ci stancheremo mai di ribadire che i chili di troppo vanno considerati unavera e propria, oltre che un importante fattore di rischio per tante altre patologie, da quelle cardio-metaboliche ai tumori, a quelle osteo-articolari. Valorizzare lae condannare ilshaming è sacrosanto, se significa sostegno all’inclusività e guerra alla discriminazione del ‘diverso’, del non allineato ai canoni estetici mainstream. Ma per nessuna ragione dobbiamo far passare il messaggio che l’vada considerata come una condizione ‘normale’, addirittura alternativa alla magrezza eccessiva o al normopeso”. E’ il monito di Massimo Volpe, presidente della Società italiana di prevenzione cardiovascolare (Siprec), riunita in congresso a Napoli, dove ha discusso il ...

Esperti: modelle curvy Obesità resta una malattia cronica Purtroppo - prosegue il professor Volpe - molto spesso sono gli stessi medici e i cardiologi a non ... Ma soprattutto vogliamo ribadire ancora una volta che l'obesità è una malattia cronica. Bene dunque ... 'Tieni in forma il tuo cuore', domani fa tappa a Ravenna I cardiologi presenti forniranno la consulenza necessaria: i soggetti più a rischio saranno ... (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà) spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ... Adnkronos Purtroppo - prosegue il professor Volpe - molto spesso sono gli stessi medici e ia non ... Ma soprattutto vogliamo ribadire ancora una volta che l'è una malattia cronica. Bene dunque ...presenti forniranno la consulenza necessaria: i soggetti più a rischio saranno ... (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà) spesso a loro volta causa di diabete,, ... Obesità, cardiologi: "È malattia, body positivity non va fraintesa"